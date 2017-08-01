 الرميد:أنا من أقنعت العثماني التدخل لدى الملك للعفو عن شبيبة ''البيجيدي'' بعد إخبار بن كيران ﻿
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الرميد:أنا من أقنعت العثماني التدخل لدى الملك للعفو عن شبيبة ''البيجيدي'' بعد إخبار بن كيران

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 00:12 الرميد:أنا من أقنعت العثماني التدخل لدى الملك للعفو عن شبيبة البيجيدي بعد إخبار بن كيران | بوليتيك
الرميد:أنا من أقنعت العثماني التدخل لدى الملك للعفو عن شبيبة ''البيجيدي'' بعد إخبار بن كيران
صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل أمام شبيبة حزب العدالة والتنمية في ملتقاها الثالث عشر، أن الفضل الكبير في الدفاع عن معتقلي شبيبة ''البيجيدي'' الذين أطلق سراحهم بعفو

شوف تيفي

صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل أمام شبيبة حزب العدالة والتنمية في ملتقاها الثالث عشر، أن الفضل الكبير في الدفاع عن معتقلي شبيبة ''البيجيدي'' الذين أطلق سراحهم بعفو ملكي,يعود لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني

وأضاف مصطفي الرميد :'' أنا من قمت بجميع الخطوات وأقنعت سعد الدين العثماني بالتدخل لدى الملك محمد السادس وطلب العفو عن شبيبة ''البيجيدي'' المعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب، مصرحا ''بأنه لايقول كل شيئ...''

وقال مصطفى الرميد ''بأنه يسامح جميع أعضاء الحزب الذين لا يعلمون بما قام به لإقناع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبر دلائل وحجج بأن المعتقلين يجب أن يتابعوا بقانون الصحافة وليس بقانون الإرهاب''، مستدركا بنبرة غاضبة، ''لكني لن أسامح بعض أعضاء الأمانة العامة الذين كانوا يعلمون''، مؤكدا ''بأن الأمين العام عبد الإله بن كيران على معرفة بالموضوع وجميع أعضاء الأمانة العامة عايشوا كل شيئ''.



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