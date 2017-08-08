خطير بالصور .. مجرم خطير ملقب بـ''خوباش'' يشرمل أسرة بأكملها في درب غلف وها أشنو واقع ﻿

أجهز مجرم خطير ملقب بـ''خوباش''، على أسرة بأكملها بسلاحه الأبيض، وشرمل أفرادها، ولاذ بالفرار، في الوقت الذي مازال البحث عليه في هذه الأثناء جاريا.

شوف تيفي

أجهز مجرم خطير ملقب بـ''خوباش''، على أسرة بأكملها بسلاحه الأبيض، وشرمل أفرادها، ولاذ بالفرار، في الوقت الذي مازال البحث عليه في هذه الأثناء جاريا.

وكشف مصدر ''شوف تيفي'' أن درب غلف وبالضبط قرب منطقة الزاوية، شهدت قبل قليل مجزرة، بعدما التقى الجاني بأحد الشبان المعروفين بحسن السيرة وقال له ''مالك كتشوف فيا'' حيث لم يترك له فرصة الدفاع عن نفسه حتى أجهز عليه بضربة على مستوى الرأس بسلاحه الأبيض، وأجهز على أخ الضحية الذي التقاه في الطريق بضربة أخرى، قبل أن يجهز على والدتهم وحتى كل من صادفه في الطريق من أبناء الحي والجيران.

هذا وقد تم نقل الضحايا إلى المستعجلات، في حين يجري بحث واسع على الجاني من أجل اعتقاله، حيث لم يتمكنوا من اعتقاله إلى حدود اللحظة.



