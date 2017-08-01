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طفل بنصف قلب ينجو من الموت بعد توقف قلبه عن العمل 3 مرات

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طفل بنصف قلب ينجو من الموت بعد توقف قلبه عن العمل 3 مرات

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 23:31 طفل بنصف قلب ينجو من الموت بعد توقف قلبه عن العمل 3 مرات | منوعات
طفل بنصف قلب ينجو من الموت بعد توقف قلبه عن العمل 3 مرات
على إثر ولادته بنصف قلب خضع طفل بريطاني يدعى ''جيكوب ريان'' لأكثر من 20 عملية جراحية، ولم يتجاوز عمره الثلاثة أشهر فقط، و خضع لعدد كبيرمن العمليات الجراحية، وتوقف قلبه عن العمل 3 مرات خلالها، لكنه تجاوز

"شوف تيفي"

 

على إثر ولادته بنصف قلب خضع طفل بريطاني يدعى "جيكوب ريان" لأكثر من 20 عملية جراحية، ولم يتجاوز عمره الثلاثة أشهر فقط، و خضع لعدد كبيرمن العمليات الجراحية، وتوقف قلبه عن العمل 3 مرات خلالها، لكنه تجاوز كل المخاطر، وعاد ليعيش حياته بشكل طبيعي للمرة الأولى.

وتقول ستيف والدة جيكوب بحسب صحيفة ميرور البريطانية "لم يتوقع الأطباء أن يتمكن من العودة إلى المنزل، لقد شعروا بالدهشة من ذلك. وعندما نستعرض ما كان عليه وما وصل إليه الآن، نشعر أننا ننظر إلى طفل مختلف. لم يكن من المتوقع أن يتمكن من التنفس لوحده، لكنه يفعل ذلك دون مساعدة من الاجهزة، وهذا الأمر شكل مفاجأة للأطباء".

وأضافت الصحيفة أن الاطباء شخصوا إصابة جيكوب بمتلازمة الجانب الأيسر للقلب، وهي تعني أن هذا الجرء لم يتشكل بالشكل الصحيح. وعرض الأطباء على والديه أن يتم إنهاء حياته، لكنهما رفضا ذلك، وقررا منحه فرصة للحياة.

وعلى الرغم من أن جيكوب عانى من نزيف في الدماغ خلال إحدى العمليات الجراحية، إلا أن الطفل المعجزة لا يزال يخالف توقعات الأطباء، والذين قالوا إنه سيصاب بالصمم نتيجة لذلك، لكنه تجاوز اختبار السمع بنجاح في اليوم التالي، وبانتظار اختبار البصر، لمعرفة إذا كان جيكوب قد تجاوز هذه المحنة بنجاح تام.

 

 

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شوف تيفي طفل بنصف قلب ينجو من الموت توقعات الاطباء بريطانيا

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