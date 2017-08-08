خاص وبالصور..بعد ياسين أحجام ممثلة مغربية مشهورة تحضر كلمة بنكيران الأخيرة في فاس واحتمال انخراطها في البيجيدي ﻿

ظهرت خلال كلمة عبد الإله بنكيران بالملتقى الوطني الثالث عشر للشبيبة، بمدينة فاس، بين الحضور الفنانة الكبيرة سعاد النجار زوجة الممثل الراحل محمد البسطاوي.

شوف تيفي



ظهرت خلال كلمة عبد الإله بنكيران بالملتقى الوطني الثالث عشر للشبيبة، بمدينة فاس، بين الحضور الفنانة الكبيرة سعاد النجار زوجة الممثل الراحل محمد البسطاوي.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أنه من المنتظر أن البيجيدي سبق وأن حاول استقطاب بعض الوجوه المعروفة في سماء الفن المغربي للترشح باسمه في بعض الدوائر، إلا أن العديد منهم فضل عدم المغامرة وبقائهم خارج أضواء الانتخابات والسياسة.

جدير بالذكر أن الفنان ياسين أحجام كان أبرز الوجوه الفنية التي التحقت بالبيجيدي وترشح باسمه قبل خمس سنوات وفاز بمقعد خول له صفة البرلماني طيلة خمس سنوات، هندس خلالها قانون الفنان الذي يحتاج اليوم لنصوص تنظيمية.



