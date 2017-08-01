 ولاية أمن الدار البيضاء تكشف حقيقة الفيديو المتداول لاغتصاب فتاتين من إفريقيا ﻿
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ولاية أمن الدار البيضاء تكشف حقيقة الفيديو المتداول لاغتصاب فتاتين من إفريقيا

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 22:31 ولاية أمن الدار البيضاء تكشف حقيقة الفيديو المتداول لاغتصاب فتاتين من إفريقيا | حوادث و حقوق
ولاية أمن الدار البيضاء تكشف حقيقة الفيديو المتداول لاغتصاب فتاتين من إفريقيا
أصدرت ولاية أمن الدار البيضاء بلاغ حقيقة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يوضح حقيقة شريط الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه فتاة من دول جنوب الصحراء وسط حشد من المهاجرين

"شوف تيفي"

أصدرت ولاية أمن الدار البيضاء بلاغ حقيقة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يوضح حقيقة شريط الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه فتاة من دول جنوب الصحراء وسط حشد من المهاجرين داخل احدى الشقق، حيث كشفت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف متبوع بالاغتصاب ارتكبها مهاجرون غير شرعيون.

وقد توصلت مصالح الشرطة بمنطقة الحي الحسني خلال الأسبوع المنصرم، بشكاية تقدمت بها مهاجرتان من دول الكوت ديفوار، في وضعية غير قانونية بالمغرب، يتهمان فيها أربعة مواطنين من الكاميرون بتعريضها للعنف وتصويرهما عاريتان مع إرسال تلك الصور إلى عائلاتهما في بلدهما الأصلي بغرض الابتزاز.

فيما فتحت مصالح الأمن بحثا قضائيا في النازلة، حيث تم عرض الضحيتين على الطبيب الشرعي بأمر من النيابة العامة المختصة، والذي أكد فعلا وجود أثار وعلامات للعنف الجسدي، محددا مدة العجز على التوالي في 18 و15 يوما، مع نفي وجود أي اثار لاعتداء جنسي سواء عن طريق الاغتصاب أو هتك العرض.

وفي سياق البحث أوقفت الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء، والتي عهد إليها بتعميق البحث في هذه النازلة مواطنة تحمل جنسية دولة مالي، وهي من أصل كاميروني، وذلك للاشتباه في معرفتها المسبقة وعلاقتهما المحتملة مع المشتبه بهم الذين يرجح أنهم يحملون الجنسية الكاميرونية، وقد تم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

للإشارة، فإنه بموازاة مع اجراءات البحث المتواصل في هذه القضية، قام مجموعة من المهاجرين الذين ينحدرون من دولة الكوت ديفوار بالتجمع، مساء ليلة الأحد المنصرم، بالقرب من مسكن المشتبه بها الموقوفة في هذه القضية والكائن بحي الياسمين بمنطقة الحي الحسني، في تضامن مع الضحيتين وهو التجمع الذي سرعان ما تم فضه وتفريقه بعد تدخل المصالح الأمنية والتي أكدت على أن القانون يجري تطبيقه في القضية، وأن إجراءات البحث لازالت متواصلة لضبط جميع المشتبه بهم المتورطين.



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