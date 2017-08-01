رجال الحموشي يسقطون أخطر تاجري مخدرات بالبيضاء بحوزتهما بندقية وخراطيش ﻿

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء، ليلة الجمعة الماضية، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديد في ترويج المخدرات وضبطت بحوزتهما ثلاثين كيلوغرام من مخدر

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء، ليلة الجمعة الماضية، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديد في ترويج المخدرات وضبطت بحوزتهما ثلاثين كيلوغرام من مخدر الشيرا المعدة للترويج.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى توقيف المشتبه بهما اللذان يشكلان موضوع عدة مذكرات بحت على الصعيد الوطني من أجل نفس الأفعال الإجرامية، على متن سيارة تحمل لوحة ترقيم مزورة، قبل أن تسفر عملية تفتيش السيارة عن حجز المواد المخدرة، بالإضافة إلى بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه بهما، تم الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما ما تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.