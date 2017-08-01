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إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث إنقلاب سيارة بمدخل مدينة بن الطيب

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 21:29 إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث إنقلاب سيارة بمدخل مدينة بن الطيب | حوادث و حقوق
إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث إنقلاب سيارة بمدخل مدينة بن الطيب
أسفرت حادثة سير عشية يوم أمس الاثنين، كان ضحيتها عائلة مغربية مهاجرة بالديار الهولندية، عن انقلاب سيارتهم من نوع ''داسيا'' بالطريق الجهوية 511 الرابطة بين الدريوش وبين بن الطيب المتواجدة بمنطقة الريف

شوف تيفي :

أسفرت حادثة سير عشية يوم أمس الاثنين، كان ضحيتها عائلة مغربية مهاجرة بالديار الهولندية، عن انقلاب سيارتهم من نوع "داسيا" بالطريق الجهوية 511 الرابطة بين الدريوش وبين بن الطيب المتواجدة بمنطقة الريف شمال المملكة.

وقد أدى الحادث إلى إصابة جل أفراد العائلة المتواجدين بالسيارة المكونة من ثلاث سيدات وطفلة صغيرة بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهن للمركز الصحي لتلقي الإسعافات، فيما تم نقل بعضهن نحو المستشفى الإقليمي بالناظور لخطورة الإصابة التي لحقت بهن.

وحسب شهود عيان لـ"شوف تيفي"، فإن سائقة السيارة حاولت تفادي الاصطدام بسيارة أخرى قادمة باتجاهها في وضع "تجاوز"، إلا أنها فقدت السيطرة على المقود لتنقلب بها السيارة أكثر من مرة.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي فور علمها بالخبر حلت بعين المكان لمعاينة الحادثة بغية تسهيل حركة السير هناك وتحرير محضر بخصوصها إلى جانب فتح تحقيق في ملابساتها.



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شوف تيفي حادثة سير انقلاب سيارة جروح خطيرة

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