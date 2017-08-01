الكلاب المسعورة التي تقتات من أشلاء جثث ضحايا الريف ﻿

أعلن بلاغ للنيابة العامة عن وفاة عماد العتابي الذي كان قد أصيب في احتجاجات يوليوز الأخير.. وتم إعلام أسرته منذ صباح اليوم بتدهور حالته الصحية إلى أن لفظ أنفاسه بالمستشفى العسكري بالرباط..

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أعلن بلاغ للنيابة العامة عن وفاة عماد العتابي الذي كان قد أصيب في احتجاجات يوليوز الأخير.. وتم إعلام أسرته منذ صباح اليوم بتدهور حالته الصحية إلى أن لفظ أنفاسه بالمستشفى العسكري بالرباط..

و"سبق تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة؛ من أجل كشف حقيقة حادث إصابته، وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية على ذلك".. وأن "الأبحاث لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة"، كما كشف بلاغ الوكيل العام..

رحم الله عماد العتابي وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. وتعازينا الحارة لكل أسراته ولأحرار الريف الصادقين..

كان يمكن لعبارة الوكيل العام بكون التحقيقات في وفاة الراحل عماد العتابي"ستذهب إلى أبعد مدى، وفور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها، وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل بها" أن تكون كافية بصيغتها الحازمة والوضوح القانوني أن تدفع في اتجاه انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.. لكن ما لاحظناه هو مباشرة بعد إذاعة بيان الوكيل العام للملك حتى برزت صفحات مجهولة على وسائط التواصل الاجتماعي، صفحات ملغومة جلها مسجل بخارج المغرب.. انتشرت بسرعة ملفتة للانتباه لبث سمومها وأكاذيبها، واستغلال الظروف الحزينة لوفاة الراحل العتابي، وبرغم محدودية انتشار هذه الصفحات، فإن المرء يستغرب بروز حملات الكلاب المسعورة التي تحاول أن تقتات على جثث الضحايا وتنغل في جراح الريف لإيقاظ الفتنة النائمة.

إن الوقائع كما يشهد بها أقارب المرحوم وفعاليات الريف من نشطاء الحراك ذاتهم، وكما جاءت واضحة في بلاغ النيابة العامة التي وعدت بالذهاب إلى أبعد الحدود، جعلت الأمور تأخذ مسارها الطبيعي، لكن تشاء الصفحات الملغومة الركوب على أجواء الحزن لتخرج الأحداث بشكل دراماتيكي وفق ما يخدم مصالح المتسترين من ورائها الذين يسعون جاهدين إلى عودة الأمور إلى نقطة الصفر لخلط الأوراق، هدف هذه الصفحات لم يعد يخفى على نزهاء الريف وساكنتها، فرحم الله عماد العتابي وكل العزاء لأسرته وإننا نثق بالتحقيق المفتوح ونتمنى للمصابين الأخرين أحدهما من المحتجين ودركي، وهما معا مغاربة أن تأخذ العناية الإلاهية بحالهما، ومزبلة التاريخ كفيلة بضفادع المستنقعات التي لا تعيش إلا في الأجواء العكرة، وهو ما خبره جدا أهل الريف الأحرار، الذين وصل صوتهم إلى أعلى رأس في الدولة وتجاوب معهم بقلب مفتوح..