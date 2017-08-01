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شوفو أشنو دار شرطي بالقصر الملكي رفقة عشيقته

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 20:44 شوفو أشنو دار شرطي بالقصر الملكي رفقة عشيقته | حوادث و حقوق
شوفو أشنو دار شرطي بالقصر الملكي رفقة عشيقته
أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية مكناس، الخميس الماضي، فتح صفحات الملف الاستئنافي الذي يتابع فيه رجل أمن برتبة مقدم رئيس، تابع لمجموعة التدخل السريع بفاس،كان يعمل بالقصر الملكي بمكناس من

شوف تيفي:

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية مكناس، الخميس الماضي، فتح صفحات الملف الاستئنافي الذي يتابع فيه رجل أمن برتبة مقدم رئيس، تابع لمجموعة التدخل السريع بفاس،كان يعمل بالقصر الملكي بمكناس من أجل جنح النصب و الاحتيال و عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، وهي التهمة التي أدين من أجلها ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم.

و حسب ذات المصادر، أدينت عشيقته التي توبعت على ذمة القضية نفسها، بما قضته رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد مؤاخدتهما من أجل النصب و الاحتيال و المشاركة في ذلك و المشاركة في الخيانة الزوجية.

و ذكرت مصادر يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم غد الأربعاء،أن مسلسل النصب و الاحتيال على العاطلين كان من إخراج و تأليف المتهمة التي كانت على علاقة غير شرعية مع رجل الأمن،إذ كانت غالبا ما ترافقه في تنقلاته و سفرياته فبل أن تقترح عليه الفكرة.


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