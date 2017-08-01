عاجــــل: انفجاران يهزان حي المغاربة ببلجيكا و الشرطة تطلق النار على سيارة وتستدعي فرقة مكافحة المتفجرات في بروكسل ﻿

قال الادعاء والشرطة في بلجيكا اليوم الثلاثاء إن السلطات استدعت فرقة لمكافحة المتفجرات بعد أن أوقفت الشرطة رجلا زعم أن بحوزته متفجرات في سيارته بحي مولينبيك في بروكسل.

شوف تيفي:



قال الادعاء والشرطة في بلجيكا اليوم الثلاثاء إن السلطات استدعت فرقة لمكافحة المتفجرات بعد أن أوقفت الشرطة رجلا زعم أن بحوزته متفجرات في سيارته بحي مولينبيك في بروكسل.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، دفع الشرطة لملاحقته بعد أن انطلق بسيارة مسجلة في ألمانيا أثناء توقف إشارة مرور.

وأضاف أن الشرطة احتجزته بعد أن أطلقت النار على إطارات السيارة.

وقالت إين فان ويميرش المتحدثة باسم الادعاء في بروكسل لرويترز "عندما اعتقلته الشرطة زعم أن لديه متفجرات لذا تم استدعاء الجيش تحاشيا لأي خطر".

وأضافت أن الشرطة طوقت المنطقة ودعت السكان للبقاء في منازلهم بينما بحثت وحدات عسكرية عن المتفجرات.

وقال شهود من رويترز بالموقع إنهم سمعوا صوت انفجارين محكومين.

ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بهجوم مزمع.

ومولينبيك حي فقير يسكنه عدد كبير من المغاربة واكتسب سمعة سيئة بعد أن نفذت خلية لتنظيم الدولة الإسلامية متمركزة هناك هجمات بباريس في نوفمبر تشرين الأول 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وهاجم أشخاص على صلة بالخلية بروكسل نفسها بعد ذلك بأربعة أشهر مما أسفر عن مقتل 32 شخصا.