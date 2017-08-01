ردود فعل الفيسبوكيين حول خبر استقالة إلياس العماري ﻿

اثار خبر استقالة إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، العديد من ردود الأفعال داخل موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بين رافض للاستقالة ومؤيد لها.

شوف تيفي :

اثار خبر استقالة إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، العديد من ردود الأفعال داخل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين رافض للاستقالة ومؤيد لها.

في حين ردود الفعل أجمعت على أن هذه الخطوة بمثابة "مفاجأة من العيار الثقيل"، مع العلم أن المكتب السياسي لـ"حزب الجرار" رفض الاستقالة وأجل الإقرار فيها إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني.

ومن بين الردود كتب طارق حضري، ناشط فيسبوكي، أن "البام" لن يتخلى عن إلياس العماري، حيث قال: "روح الحزب في جسد هذا الرجل"، إلى جانبه كتب الناشط رشيد بوهدوز بـ"إن خرج الياس من الساحة ستطوى ملحمة الريفي إبن الفقيه ومربية الدجاج، الذي اقتحم عوالم ظلّت حكرا على ابناء الأعيان وعملاء الاستعمار، قبل العماري كان الريفي دوره تمويل الأحزاب والسياسيين بالمركز، ولم يتطلع أحد او حتى يحلم بالواجهة".

فيما دون الفاعل السياسي عادل بنحمزة، على حسابه بموقع فيسبوك: "لا تتم صناعة الأحزاب لتكون في المعارضة... الحزب الأغلبي يصنع لكي يحكم، فإن لم يستطع (...) يمكن إعادة تدويره بما يحقق النتيجة المرجوة سواء عاجلا أم آجلا".

وأضاف: "كل ما في الأمر أن هناك إعادة هيكلة للفكرة والمشروع نتيجة الفشل المتكرر في تحقيقه رغم كل الإمكانيات والوسائل التي وضعت رهن إشارته حتى إن السمعة تعرضت للخدش؛ لذلك فإن عددا من المقاعد المركونة في المعارضة بلا تأثير يمكن أن تصلح لشيء ما... في الأيام أو الأشهر المقبلة أو حتى بعد سنة من الآن".

غير أن الصحافية فدوى المرابطي علقت من خلال تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي قائلة: "يوم ننتهي مع تقديس الأشخاص سنصل بالتأكيد إلى مفهوم الديمقراطية المبني على مبدأ وفكر وليس على أسماء".

يذكر أن البث في استقالة العماري ستتم في المجلس الوطني العادي المقبل والمقرر في 16 أكتوبر المقبل، وإلى حين ذلك الموعد سيتكلف بقيادة الحزب محمد الحبيب بلكوش، الأمين العام المساعد لحزب الأصالة والمعاصرة.





