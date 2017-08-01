 مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل ﻿
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مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل | ثقافة و فنون

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مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 19:47 مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل
نشرت الفنانة الشعبية نجاة عتابو قبل قليل من يومه الثلاثاء، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله على شكل ''البودكاست'' وهي تفضح بلدية مدينة الخميسات ، مشيرة إلى أن الملايير تضيع بسبب بعض الأشغال الغير ضرورية،

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة الشعبية نجاة عتابو قبل قليل من يومه الثلاثاء، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله على شكل "البودكاست" وهي تفضح بلدية مدينة الخميسات ، مشيرة إلى أن الملايير تضيع بسبب بعض الأشغال الغير ضرورية، مشيرة إلى ضعف البنية التحتية بالمدينة الزمورية.

وعبرت الفنانة القديرة عن غضبها الشديدة، مؤكدة بأنها لن تسكت عن حال مدينة الخميسات ، مشيرة إلى أن السلطات المحلية لم تنفذ تعليمات الملك محمد السادس وتوصياته، واصفة في الوقت ذاته التنمية البشرية بـ "التنمية الحشرية".
وتفاعل عشاق الفنانة مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم الكبير بها وبكلماتها التي أكدت من خلالها عن غيرتها وحبها الكبير للوطن، وخاصة مع مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن تهميش مدينة الخميسات.

 

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المغرب شوف تيفي بلدية الخميسات نجاة عتابو

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