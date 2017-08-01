 بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: ''الله يباربك في عمر سيدي'' ﻿
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بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: ''الله يباربك في عمر سيدي''

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 19:36 بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: الله يباربك في عمر سيدي | ثقافة و فنون
بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: ''الله يباربك في عمر سيدي''
أهدى الفنان المغربي سعد المجرد أغنيته الجديدة التي وضعها قبل قليل من يومه الثلاثاء، إلى الملك محمد السادس، وقال في ختام أغنيته ''شكرا لجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا

"شوف تيفي"

أهدى الفنان المغربي سعد المجرد أغنيته الجديدة التي وضعها قبل قليل من يومه الثلاثاء، إلى الملك محمد السادس، وقال في ختام أغنيته "شكرا لجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب "الله يبارك في عمر سيدي".

وشكر المجرد والديه نزهة الركراكي والبشير عبدو، وأيضا جمهوره الذي وصفه بالحبيب .


وحققت الأغنية بعد دقائق فقط من وضع المجرد لها على قناته باليوتوب، نسبة مشاهدة كبيرة، تشير إلى أنها ستحقق أرقاما كبيرة، خاصة أنها أول عمل فني لـ "المعلم" بعد حصوله على السراح المؤقت.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس سعد المجرد

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