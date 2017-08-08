بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة ﻿

عبر الفنان المغربي ''غاني'' عن سعادته الكبيرة بإصدار الفنان سعد المجرد لإغنيته الجديدة بعد أشهر من مغادرته سجن فلوري عقب حصوله على السراح المؤقت.

"شوف تيفي"

عبر الفنان المغربي "غاني" عن سعادته الكبيرة بإصدار الفنان سعد المجرد لإغنيته الجديدة بعد أشهر من مغادرته سجن فلوري عقب حصوله على السراح المؤقت.



وكتب غاني في تدوينته التي نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "جد فرحان ومسرور لك يا أخي لعودتك الى الساحة الفنية وأتمنى للاغنية الجديدة كل النجاح ،بالتوفيق #good luck brother".

وتفاعل عشاق الفنانين مع التدوينة، حيث أكد العديد منهم أن غاني وإلى حدود الساعة الفنان المغربي الوحيد الذي هنأ "المعلم"، مؤكدين في الوقت ذاته عن إعجابهم الكبير بأغنيته الجديدة.