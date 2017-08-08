 بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو

بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: الله يباربك في عمر سيدي | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: ''الله يباربك في عمر سيدي''

بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة | ثقافة و فنون

بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة

صادم: بعد نزهة الصقلي..برلماني يطالب بإلغاء آذان الصلاة ويصفه بالمزعج و هكذا كانت ردة فعل وزير السياحة | بوليتيك

صادم: بعد نزهة الصقلي..برلماني يطالب بإلغاء آذان الصلاة ويصفه بالمزعج و هكذا كانت ردة فعل وزير

بالفيديو.. نجاة اعتـــــابو محيحة على السلطات فالخميسات..حرام هاذ الشوهة لي دايرين فهاذ المدينة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. نجاة اعتـــــابو محيحة على السلطات فالخميسات..حرام هاذ الشوهة لي دايرين فهاذ المدينة

صادم.. مقتل أب بعد اعتقال ابنه القاصر بتهمة سرقة عنقود عنب بمشرع بلقصيري | حوادث و حقوق

صادم.. مقتل أب بعد اعتقال ابنه القاصر بتهمة سرقة عنقود عنب بمشرع بلقصيري

طفل يتعرض لحادثة سير جد خطيرة بالحسيمة..وها شنو دارت مروحية وزارة الصحة | مجتمع

طفل يتعرض لحادثة سير جد خطيرة بالحسيمة..وها شنو دارت مروحية وزارة الصحة

عامل الحسيمة يزور بيت الراحل عماد العتابي لتقديم التعازي | بوليتيك

عامل الحسيمة يزور بيت الراحل ''عماد العتابي'' لتقديم التعازي

فضيحة... السفر عبر الطائرة من الدار البيضاء إلى فرنسا ب 400 درهم ونحو الداخلة ب 4000 درهم | مجتمع

فضيحة... السفر عبر الطائرة من الدار البيضاء إلى فرنسا ب 400 درهم ونحو الداخلة ب 4000 درهم

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 18:44 بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة | ثقافة و فنون
بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة
عبر الفنان المغربي ''غاني'' عن سعادته الكبيرة بإصدار الفنان سعد المجرد لإغنيته الجديدة بعد أشهر من مغادرته سجن فلوري عقب حصوله على السراح المؤقت.

"شوف تيفي"

عبر الفنان المغربي "غاني" عن سعادته الكبيرة بإصدار الفنان سعد المجرد لإغنيته الجديدة بعد أشهر من مغادرته سجن فلوري عقب حصوله على السراح المؤقت.


وكتب غاني في تدوينته التي نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "جد فرحان ومسرور لك يا أخي لعودتك الى الساحة الفنية وأتمنى للاغنية الجديدة كل النجاح ،بالتوفيق #good luck brother".

وتفاعل عشاق الفنانين مع التدوينة، حيث أكد العديد منهم أن غاني وإلى حدود الساعة الفنان المغربي الوحيد الذي هنأ "المعلم"، مؤكدين في الوقت ذاته عن إعجابهم الكبير بأغنيته الجديدة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد سجن فلوري غاني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل

بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: الله يباربك في عمر سيدي | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: ''الله يباربك في عمر سيدي''

بالفيديو.. نجاة اعتـــــابو محيحة على السلطات فالخميسات..حرام هاذ الشوهة لي دايرين فهاذ المدينة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. نجاة اعتـــــابو محيحة على السلطات فالخميسات..حرام هاذ الشوهة لي دايرين فهاذ المدينة

مغاربة مستاؤون من المستوى غير المتوقع لأغنية سعد المجرد الجديدة | ثقافة و فنون

مغاربة مستاؤون من المستوى غير المتوقع لأغنية سعد المجرد الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد أغنية سعد المجرد الجديدة Let Go النسخة الرسمية | قنوات أخرى
منذ 59 دقيقة

شاهد أغنية سعد المجرد الجديدة '' Let Go'' النسخة الرسمية

المهندس المتشرد يُفجر حقائق مثيرة من داخل المركز الاجتماعي بعد شهر على قصته..أنا كنموت معندي لا دواء لا طبيب جاعندي و كولشي كاينصب عليا | خارج البلاطو

المهندس المتشرد يُفجر حقائق مثيرة من داخل المركز الاجتماعي بعد شهر على قصته..أنا كنموت معندي لا دواء لا طبيب جاعندي و كولشي كاينصب عليا

حفل استقبال بالسفارات المغربية بالخارج بمناسبة عيد العرش | قنوات أخرى

حفل استقبال بالسفارات المغربية بالخارج بمناسبة عيد العرش

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 غشت 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو فالشعب وها الدليل | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

مثير وبالفيديو.. نجاة اعتابو محيحة فالخميسات على المسؤولين..سيدنا خدام فهاذ البلاد و نتوما كتشفرو

بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: الله يباربك في عمر سيدي | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد المجرد يهدي فيديو كليب أغنيته الجديدة للملك محمد السادس: ''الله يباربك في عمر سيدي''

بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة | ثقافة و فنون

بالصورة..هذا الفنان المغربي الوحيد اللي هنأ سعد المجرد بعد إصداره لأغنيتو الجديدة

صادم: بعد نزهة الصقلي..برلماني يطالب بإلغاء آذان الصلاة ويصفه بالمزعج و هكذا كانت ردة فعل وزير السياحة | بوليتيك

صادم: بعد نزهة الصقلي..برلماني يطالب بإلغاء آذان الصلاة ويصفه بالمزعج و هكذا كانت ردة فعل وزير

﻿ ﻿
اليوم 15:13 GMT

عاجــــل: الملك محمد السادس يوجه رسالة هامة للحجاج المغاربة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.