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صادم: بعد نزهة الصقلي..برلماني يطالب بإلغاء آذان الصلاة ويصفه بالمزعج و هكذا كانت ردة فعل وزير السياحة

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 18:37 صادم: بعد نزهة الصقلي..برلماني يطالب بإلغاء آذان الصلاة ويصفه بالمزعج و هكذا كانت ردة فعل وزير السياحة | بوليتيك
صادم: بعد نزهة الصقلي..برلماني يطالب بإلغاء آذان الصلاة ويصفه بالمزعج و هكذا كانت ردة فعل وزير السياحة
طالب برلماني من أحزاب الأغلبية الحكومية بإلغاء مكبرات الصوت خلال آذان الفجر، معتبرا أنه يزعج السياح الأجانب ، ويبعد النوم من جفونهم ، منتقدا أيضا الطريقة التي يتم فيها التهليل والتكبير بمختلف

"شوف تيفي"

طالب برلماني من أحزاب الأغلبية الحكومية بإلغاء مكبرات الصوت خلال آذان الفجر، معتبرا أنه يزعج السياح الأجانب ، ويبعد النوم من جفونهم ، منتقدا أيضا الطريقة التي يتم فيها التهليل والتكبير بمختلف المدن السياحية ، موضحا أن ذلك يعد أحد الأسباب التي تنفر السياح من العودة مجددا إلى المغرب

ووفق ما نقلته مصادر "الصباح" يومه الثلاثاء 8 غشت 2017، فإن البرلماني تحدث أخيرا بلجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين ، واعتبر التهليل والأذان بالطريقة المغربية منفرين جدا ومزعج بواسطة مكبر الصوت الذي يوقظ الناس من نومهم مفزوعين وخائفين، بعدما يشعرون أن غرف نومهم اخترقها صوت غريب

وأكدت المصادرنفسها أن البرلماني ، كان يتحدث مع محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، الذي اكتفى بالاستماع إليه دون أن يرد، بحكم طريقته الهادئة في التعامل مع أي انتقادات موجهة لوزارته، بما فيه الاتهامات التي كالها برلمانيون للمكتب الوطني للسياحة ، وللمشرفين على الصناعة التقليدية ، ولأصحاب الفنادق والبازارات

هذا وقد سبق للوزيرة السابقة في التنمية الاجتماعية والتضامن "نزهة الصقلي" طالبت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق بتخفيض صوت أذان الفجر في مساجد المملكة ، بدعوى تفادي تأثيره السلبي على السياحة مما أثار حفيظة المغاربة جميعا حينها.



 

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