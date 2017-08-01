صادم.. مقتل أب بعد اعتقال ابنه القاصر بتهمة سرقة عنقود عنب بمشرع بلقصيري ﻿

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، أول أمس الأحد، متأثرا بمشهد الزج بابنه الصغير في سيارة الشرطة بتهمة سرقة كميات من فاكهة العنب من حديقة مدرسة توجد بمدينة مشرع بلقصيري.

"شوف تيفي"

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، أول أمس الأحد، متأثرا بمشهد الزج بابنه الصغير في سيارة الشرطة بتهمة سرقة كميات من فاكهة العنب من حديقة مدرسة توجد بمدينة مشرع بلقصيري.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الثلاثاء فإن الضحية أصيب بنوبة قلبية حادة وهو يعاين عناصر شرطة مشرع بلقصري تزج بفلدة كبده الذي لم يستكمل بعد عامه الثاني عشر، بداخل سيارة الأمن التي حضرت إلى منزله لإشعاره بإيقاف ابنه من أجل سرقة عنقود عنب.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب انهار كليا بمجرد رؤية طفله بداخل سيارة الشرطة وسقط أرضا من قوة الصدمة، قبل أن يدخل في أزمة مريرة مع ضيق التنفس، الأمر الذي دفع عناصر الأمن إلى طلب سيارة إسعاف على وجه الاستعجال لنقله إلى المركز الصحي المحلي لنجدته.

وحسب معلومات موثوقة فإن الأأب وفور وصوله إلى المستشفى زاد وضعه الصحي تدهورا خاصة أن المركز لا يتوفر على جهاز للاوكسجين فبدأ الضحية يفقد وعيه شيئا فشيئا، ليتقرر نقله إلى مدينة سيدي قاسم حيث توفي وهو في طريقه إلى هناك.