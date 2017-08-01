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طفل يتعرض لحادثة سير جد خطيرة بالحسيمة..وها شنو دارت مروحية وزارة الصحة

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 18:20 طفل يتعرض لحادثة سير جد خطيرة بالحسيمة..وها شنو دارت مروحية وزارة الصحة | مجتمع
طفل يتعرض لحادثة سير جد خطيرة بالحسيمة..وها شنو دارت مروحية وزارة الصحة
تم اليوم الثلاثاء نقل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حالة صحية حرجة من المستشفى الإقليمي بالحسيمة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة،

"شوف تيفي"+"و م ع"

تم اليوم الثلاثاء نقل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حالة صحية حرجة من المستشفى الإقليمي بالحسيمة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة، مرفوقا بطاقم طبي وشبه طبي.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن الطفل تعرض لحادثة سير خطيرة، حيث استقبله المستشفى الإقليمي بالحسيمة وقدمت له الإسعافات الأولية ليقرر الفريق الطبي ضرورة نقله باستعجال عبر المروحية الطبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة نظرا لحالته الصحية الحرجة.

وأضاف البلاغ أن فريقا طبيا وشبه طبي تابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة انتقل إلى مدينة الحسيمة لمرافقة المريض على متن المروحية إلى حين وصوله لمواصلة الفحوصات الطبية وتلقي العلاج.

وسجل أن هذه العملية تمت بنجاح بفضل التنسيق بين مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية 05 وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش لكل من الحسيمة والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة والذي شمل النقل والاستقبال.

 

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