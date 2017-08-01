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عامل الحسيمة يزور بيت الراحل ''عماد العتابي'' لتقديم التعازي

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 18:13 عامل الحسيمة يزور بيت الراحل عماد العتابي لتقديم التعازي | بوليتيك
عامل الحسيمة يزور بيت الراحل ''عماد العتابي'' لتقديم التعازي
كشف نشطاء حراك-الريف أن عامل مدينة الحسيمة ''فريد شوراق'' قد زار عائلة الفقيد ''عماد العتابي'' زوال اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن الوفاة.



بوليتيك
شوف تيفي

كشف نشطاء حراك-الريف أن عامل مدينة الحسيمة ''فريد شوراق'' قد زار عائلة الفقيد ''عماد العتابي'' زوال اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن الوفاة.

وأوضح النشطاء الذين قاموا بزيارة منزل العائلة بالحسيمة، أن أفراد أسرة ''عماد العتابي'' صرحوا بأن عامل المدينة أكد لهم عن فتح تحقيق في وفاة فلذة كبدهم، وأنه سيذهب إلى أبعد مدى، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

وحسب النشطاء، فمنزل عائلة الضحية الذي وافته المنية صباح اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط، الذي نقل إليه بعد إصابته خلال الإحتجاجات التي عرفتها المدينة يوم 20 يوليوز، ''المنزل'' أضحى محجا لساكنة الحسيمة لتقديم التعازي في المصاب الجلل.


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