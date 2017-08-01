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مغاربة مستاؤون من المستوى غير المتوقع لأغنية سعد المجرد الجديدة

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 17:53 مغاربة مستاؤون من المستوى غير المتوقع لأغنية سعد المجرد الجديدة | ثقافة و فنون
مغاربة مستاؤون من المستوى غير المتوقع لأغنية سعد المجرد الجديدة
عبر العديد من المغاربة ممن استمعوا إلى أغنية سعد المجرد الاخيرة التي تحمل عنوان ''Let got'' قبل صدور فيديو كليب الخاص بها يومه الثلاثاء، عن أسفهم من المستوى الغير المتوقع الذي ظهر به ''لمعلم''، حيث كانوا

"شوف تيفي"

عبر العديد من المغاربة ممن استمعوا إلى أغنية سعد المجرد الاخيرة التي تحمل عنوان "Let got" قبل صدور فيديو كليب الخاص بها يومه الثلاثاء، عن أسفهم من المستوى الغير المتوقع الذي ظهر به "لمعلم"، حيث كانوا ينتظرون أغنية ترقى لنفس الأغاني التي سبق وأصدرها وحققت نجاحات كبيرة.

وقد سبق وأذاع الراديو التونسي "جوهرة إف إم" حصريا أغنية سعد لمجرد الجديدة أمس الاثنين، التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

يذكر أن سعد لمجرد سيطلق جديده الفني على شكل فيديو كليب بعد ساعات قليلة من الأن عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، الذي سربت منه بعض من المشاهد التي يظهر فيها سعد إلى جانب حيوان "الهرماس" وهو صغير النمر.

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شوف تي في المغاربة مستاؤون اغنية ليت كو سعد المجرد لمعلم

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