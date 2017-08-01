البرلمان المغربي يشكل لجان خاصة ''بالشؤون الإفريقية وفلسطين والصحراء المغربية'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن اللجنة المعينة بتقديم مقترحات تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، قد إتفقت على مقترحات تهم تشكيل لجان برلمانية جديدة.

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن اللجنة المعينة بتقديم مقترحات تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، قد إتفقت على مقترحات تهم تشكيل لجان برلمانية جديدة.



ووفق مصادر مطلعة، فاللجنة ستطرح على البرلمان مقترحاتها في الجلسة العمومية الختامية مساء اليوم بمجلس النواب، حيث ينتظر أن يوافق أعضاء مجلس النواب على مقترحات اللجنة التي جاءت بثلاثة لجان جديدة ستنضاف للجان البرلمانية الأخرى.



وحسب ذات المصدر، فأبرز المقترحات التي جاءت بها اللجنة المكلفة هي إضافة لجنة برلمانية خاصة ''بالشؤون الإفريقية'' و''لجنة فلسطين'' بالإضافة إلى لجنة ''الصحراء المغربية''.



وإستنادا لذات المصدر، تبقى إلى حدود اللحظات اللجان الجديدة فقط مشاريع ومقترحات، و لن تدخل قيد التنفيذ، إلا بموافقة الأغلبية عليها في الجلسة العمومية المقررة مساء اليوم.





