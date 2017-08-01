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حكيم بن شماس...لن أترشح خلفا ''لإلياس العماري'' كأمين عام لحزب ''البام'' والحسم سيكون شهر أكتوبر القادم

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 17:18 حكيم بن شماس...لن أترشح خلفا لإلياس العماري كأمين عام لحزب البام والحسم سيكون شهر أكتوبر القادم | بوليتيك
حكيم بن شماس...لن أترشح خلفا ''لإلياس العماري'' كأمين عام لحزب ''البام'' والحسم سيكون شهر أكتوبر القادم
أكد حكيم بن شماس عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريح ''لشوف تيفي'' قبل قليل، بأنه لن يترشح لمنصب الأمين العام للحزب خلفا ''لإلياس العماري'' الذي قدم إستقالته يوم أمس.

شوف تيفي


أكد حكيم بن شماس عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريح ''لشوف تيفي'' قبل قليل، بأنه لن يترشح لمنصب الأمين العام للحزب خلفا ''لإلياس العماري'' الذي قدم إستقالته يوم أمس.

وكشف ''الحبيب بلكوش'' نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن الحسم في ربان البام بشكل نهائي سيكون في دورة المجلس الوطني المرتقبة شهر أكتوبر المقبل، وأن رئيسة المجلس الوطني للحزب ستعلن التاريخ بالضبط خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ذات السياق، صرح ''عزبز بن عزوز'' بأن المرحلة التي ستسبق الحسم بشكل نهائي في منصب الأمين العام، سيتم تدبيرها بشكل جماعي إلى حين إنعقاد المجلس الوطني للحزب شهر أكتوبر، وأن الجميع اليوم لايفكر بمنصب الأمانة العامة والترشح إليه وإنما بتدبير المرحلة.


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حكيم بن شماس شوف تيفي الإستقالة الامين العام

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