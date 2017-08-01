قاتل جدته بسلا كان متبع مع الدكتور سعد الدين العثماني وأخته تكشف عن تفاصيل الجريمة ﻿

كشفت أخت الشاب الذي أقدم على ذبح جدته حينما دخل في حالة اندفاع قوية داخل مسكن عائلته بسلا بسبب اضطراباته العقلية، عن تفاصيل أخرى للجريمة البشعة التي وقعت وحقائق تتعلق بالجاني.

كشفت أخت الشاب الذي أقدم على ذبح جدته حينما دخل في حالة اندفاع قوية داخل مسكن عائلته بسلا بسبب اضطراباته العقلية، عن تفاصيل أخرى للجريمة البشعة التي وقعت وحقائق تتعلق بالجاني.

وقد صرحت أخت القاتل على أن أخاها المريض خرج السنة الماضية من مستشفى "الرازي" للأمراض النفسية والعقلية بمدينة سلا بعد قضائه قرابة شهر وعشرين يوما، ليمتنع بعد تحسن حالته الصحية عن شرب أدويته، حيث قالت :" بعدما خرج تبعات ليه الواليدة مع الدكتور سعد الدين العثماني، وصلات واحد الوقيتا مابقاش باغي يشرب دواه."

فيما أكدت الأخت على أن الدكتور سعد الدين العثماني قد حذر الشاب من الامتناع عن تناول الأدوية وتعاطي المخدرات لأن ذلك سيعود سلبيا على سلامة صحته العقلية.

وتحدثت الأخت عن تفاصيل الجريمة التي وقعت بسبب بحث الجاني عن المصحف الكريم في بيت العائلة، وبعد عدم العثور عليه صادف خلال بحثه عن مجموعة من لوازم عيد الأضحى وتتمثل على حد قولها في "مواس والمقدة"، ليستعمل احداها مهددا سلامة أفراد العائلة الذين فروا هاربين منه، لتظل الجدة المسنة حبيسة غرفتها.

وبعد حضور مصالح الأمن لعين المكان قالت الأخت :" كان هاز جنويا في إيديه .. قلت للبوليس شوفو ماتزيديوش عندو متفركعوش الباب .. لأنه غادي يمشي مي يقتلها"، وأضافت :" قال للبوليس جيبو ليا دانون مسوس .. دخل عندها وعطاها دانون والخبز وقتلها".

وحملت أخت قاتل جدته البالغة من العمر 70 سنة، المسؤولية للمصالح المحلية والنيابة العامة والجهات المختصة التي رفضت تقديم المساعدة من أجل إدخاله للمستشفى لتلقي العلاج رغم محاولات العائلة المتكرر.

يذكر أن بلاغا للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أشار انه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.