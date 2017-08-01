عاجل..جدل بالبرلمان بسبب الولاية الثالثة لبن كيران على رأس ''البيجيدي'' ﻿

تعرف الجلسة العمومية الختامية لمجلس النواب في هذه اللحظات صراعا محتدما بين بعض برلمانيي البام والبيجيدي بعد تعقيب الوزير عزيز الرباح حول تزويد العالم القروي بالكهرباء.

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تعرف الجلسة العمومية الختامية لمجلس النواب في هذه اللحظات صراعا محتدما بين بعض برلمانيي البام والبيجيدي بعد تعقيب الوزير عزيز الرباح حول تزويد العالم القروي بالكهرباء.



وبدأ النقاش والجدال بين البرلمانيين بعد سؤال لأحد النواب حول مشروع سابق لعبد الإله بن كيران حول إصلاح ودعم المكتب الوطني للكهرباء، حيث سأل أحد البرلمانيين الوزير "عزيز الرباح" حول مآل إصلاحات بن كيران السابقة، خاصة وأنه سيعود كأمين عام لحزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة.



ومباشرة بعد أخذ الكلمة، قال "عزيز الرباح" أنه تفاجأ من موقف "البام" حول إدراج شأن داخلي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان مطالبا برلماني بإيجاد حلول للمشاكل الداخلية لحزبهم وبعد ذلك يناقشون الولاية الثالثة لبن كيران على رأس البيجيدي.