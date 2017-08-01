البرلمان يوجه سبع تنبيهات للنائبين المتغيبين ويمنحهم عطلة صيفية لشهرين ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معطيات تفيذ توجيه إدارة مجلس النواب لأزيد من سبعة تنبيهات للنواب الدائمين الغياب عن المؤسسة التشريعية من دون إتخاذ أي إجراءات عقابية في حقهم طبقا للقانون.

شوف تيفي



حصلت "شوف تيفي" على معطيات تفيذ توجيه إدارة مجلس النواب لأزيد من سبعة تنبيهات للنواب الدائمين الغياب عن المؤسسة التشريعية من دون إتخاذ أي إجراءات عقابية في حقهم طبقا للقانون.



وحسب ذات المصدر، فقد تم إخبار البرلمانيين "المنبهين" عبر رسائل من إدارة المجلس كان آخرها يوم 1 من شهر غشت الجاري بأنه سيتم تطبيق العقوبات ضد المتغيبين، لكن العقوبات المنصوص عليها لم يتم بعد تفعيلها.



من جهة ثانية، أكد عضو بمجلس النواب أنه يتم ذكر البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات في إفتتاح كل جلسة، حيث أنه مثلا في جلسة اليوم تم ذكر العشرات من البرلمانيين المتغيبين، لكن لم يتم بعد إقرار عقوبات زجرية فاعلة لردع تشجيع البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات.



وأوضح ذات المصدر، أن البرلمانيين المتغيبين وغير المتغيبين سيستفيدون إبتداءا من اليوم الثلاثاء من عطلة مفتوحة تمتد إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، تاريخ إفتتاح البرلمان من جديد في إطار الولاية التشريعية 2016-2021.