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انفراد: ''أفتاتي'' يفجرها من جديد يصف حزب ''البام'' بالطاعون، وها شنو قال على استقالة ''الياس العماري''

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 14:36 انفراد: أفتاتي يفجرها من جديد يصف حزب البام بالطاعون، وها شنو قال على استقالة الياس العماري | بوليتيك
انفراد: ''أفتاتي'' يفجرها من جديد يصف حزب ''البام'' بالطاعون، وها شنو قال على استقالة ''الياس العماري''
في أول رد للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي على استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ''الياس العماري'' خص به قناة ''شوف تيفي'' عبر مكالمة هاتفية صبيحة يومه 8 غشت 2017 ، وذلك بعد الندوة

"شوف تيفي"

في أول رد للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي على استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "الياس العماري" خص به قناة "شوف تيفي" عبر مكالمة هاتفية صبيحة يومه 8 غشت 2017 ، وذلك بعد الندوة الصحفية التي عقدها العماري بالمركز العام للحزب بالرباط، لأجل توضيح أسباب إستقالته .

أكد "أفتاتي" ان إقدام "إلياس العماري " على الاستقالة من حزب "البام "لا تفيد المغاربة في شيء، وأن المهم بالنسبة للمواطنين في هذه المرحلة بالذات هو حل حزب الأصالة والمعاصرة وخروجه من المشهد السياسي المغربي.

كما شدد على ضرورة انسحاب "العماري" من رئاسة جهة فاس مكناس وانسحاب أعضاء الحزب من كل من مناصب المسؤولية ذات طابع الشأن العام، واصفا الحزب بالطاعون حيث قال : "خاصهم ينسحبوا من الساحة السياسية ويحلوا ذاك الحزب ويهنيوا المغاربة من الطاعون "

وفي ذات السياق صرح أفتاتي لشوف تيفي "السياسة هي الوضوح منين كيكونوا الطلاميس فلا شيء مقنع، الاستقالة الحقيقية تكون لها أسباب ومبررات مشي الاستقالة بهذه الطريقة " وفي هذا الصدد قال أفتاتي " الإشكال أكثر من إستقالة العماري من كرسي أمانة حزبه، اللعبة كبيرة فهاذ البلاد، وخاصهم يهنيونا من هاذ اللعب" .

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شوف تيفي العماري استقالة أفتاتي

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