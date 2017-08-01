فيديو جد خطير يهز الفايسبوك: إفريقي كيلبس ملابس النساء والنشطاء حضيو بناتكم ممكن يتعرضو للاغتصاب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، يظهر شخصا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو يرتدي ملابس نسائية، ما جعل شكله يتغير ليصبح مشابها للنساء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، يظهر شخصا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو يرتدي ملابس نسائية، ما جعل شكله يتغير ليصبح مشابها للنساء.

وفور تداول هذا الفيديو، حذر النشطاء من الخادمات اللائي يحملن جنسيات دول إفريقية، واللائي قد تكن في الأصل رجالا يرتدين ملابس نسائية.

ومن جهة أخرى، طالب آخرون بالتأكد من هوية وجنس الخادمات الإفريقيات، موضحين بأن هناك احتمالا إلى أن تتعرض بنات "العائلات" للاغتصاب والتحرش الجنسي في حال كانت الخادمة رجلا.