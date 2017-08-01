عاجل..أوامر صارمة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة عماد العتابي بالمستشفى العسكري بالرباط ﻿

بعد إعلان الوفاة رسميا، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة من أجل الكشف عن

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بعد إعلان الوفاة رسميا، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة من أجل الكشف عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات عنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأعلن الوكيل العام للملك ، أن عماد العتابي الذي كان قد أصيب بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج،قد وافته المنية اليوم الثلاثاء بالمستشفى المذكور.

وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم ، أنه " تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 1327-1-2017 بتاريخ 21 يوليوز 2017 بخصوص واقعة إصابة السيد عماد العتابي بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أن المعني بالأمر عماد العتابي قد وافته المنية بتاريخ يومه بالمستشفى المذكور".

وخلص المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة وأنها ستذهب إلى أبعد مدى، وفور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل إليها.