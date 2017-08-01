إلياس العماري..أنا معني ''سياسيا '' بخطاب الملك.. والمسؤولين الكبار في الدولة حصلوا على المناصب بالتدخلات ﻿

أكد إلياس العماري أن تقديمه للإستقالة من منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، هو قرار إنفرادي، مؤكدا بأنه فخور جدا ''بالسب والشتم '' الذي يلاقيه من طرف ساكنة الريف الذين إعتبرهم من عائلته.

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أكد إلياس العماري أن تقديمه للإستقالة من منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، هو قرار إنفرادي، مؤكدا بأنه فخور جدا "بالسب والشتم " الذي يلاقيه من طرف ساكنة الريف الذين إعتبرهم من عائلته.



وأضاف العماري أن قرار إستقالته، "ليس ركوبا على أزمة الريف" وبأنه ليس من السياسيين "اللي كاتجيهم التعليمات وماعمرني خمست فشي مؤسسة سوى رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.



وأضاف إلياس العماري، من خلال ندوة صحفية انعقدت صباح يومه الثلاثاء، أنه بعد الخطاب الملكي، لم يقدم أي مسؤول إستقالته من حزب أو مؤسسة عمومية وإعترافه بأنه لايستحق ولم يجتز أي مباراة وبأن عمته أو "فلان" هما من تدخلوا للحصول على المنصب.



وأكد إلياس العماري أن قرار تقديم إستقالته من رئاسة الحزب ليست له طبيعة لحظية أو ظرفية أو في إطار المزايدة في المشهد السياسي لكنها "قرار شخصي مبني على معطيات موضوعية، موضحا بأنه سيبقى مناضل في الحزب من جيل المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة"..



وإعترف إلياس العماري، بأن خطابات الملك محمد السادس كانت واضحة وليس فقط إشارات كما يدعي بعض زعماء الأحزاب السياسية، موضحا بأنه معني بخطاب الملك بمناسبة 20 غشت، "لكن رغم خطابات الملك القوية دائما لم نرى ولو مسؤول يقدم إستقالته ويعترف بأنه فشل في التدبير وأنه لايستحق منصبه وأن "فلان عانوا".