 عاجل و رسميا.. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يؤكد وفاة الناشط الريفي عماد العتابي ﻿
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عاجل و رسميا.. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يؤكد وفاة الناشط الريفي عماد العتابي

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 14:18 عاجل و رسميا.. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يؤكد وفاة الناشط الريفي عماد العتابي | حوادث و حقوق
عاجل و رسميا.. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يؤكد وفاة الناشط الريفي عماد العتابي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن عماد العتابي الذي كان قد أصيب بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج،قد وافته المنية اليوم الثلاثاء

شوف تيفي:

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن عماد العتابي الذي كان قد أصيب بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج،قد وافته المنية اليوم الثلاثاء بالمستشفى المذكور.

وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم ، أنه " تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 1327-1-2017 بتاريخ 21 يوليوز 2017 بخصوص واقعة إصابة السيد عماد العتابي بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أن المعني بالأمر عماد العتابي قد وافته المنية بتاريخ يومه بالمستشفى المذكور".

وذكر البلاغ أنه سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة أن كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة من أجل الكشف عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات عنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وخلص المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة وأنها ستذهب إلى أبعد مدى، وفور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل إليها.

 

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