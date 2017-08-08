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مثير وبالصورة..خوفا من الموت ومن الله: راقصة عربية شهيرة تقرر الاعتزال بعد وفاة الراقصة المغربية..وها شنو قالت

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 14:01 مثير وبالصورة..خوفا من الموت ومن الله: راقصة عربية شهيرة تقرر الاعتزال بعد وفاة الراقصة المغربية..وها شنو قالت | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة..خوفا من الموت ومن الله: راقصة عربية شهيرة تقرر الاعتزال بعد وفاة الراقصة المغربية..وها شنو قالت
في خطوة مفاجئة بالساحة الفنية المصرية، أعلنت الفنانة والراقصة المصرية المشهورة، برديس، من خلال تدوينة على صفحتها بالفيسبوك، اعتزالها العمل في مجال الرقص، بعد وفاة الراقصة المصرية من أصول مغربية

"شوف تيفي"

في خطوة مفاجئة بالساحة الفنية المصرية، أعلنت الفنانة والراقصة المصرية المشهورة، برديس، من خلال تدوينة على صفحتها بالفيسبوك، اعتزالها العمل في مجال الرقص، بعد وفاة الراقصة المصرية من أصول مغربية "غزل".

وكتبت الراقصة المذكورة في تدوينتها " لكل حبايبى وإخواتى وأصحابى اللى بيحبولى الخير أحب اقولكم أنا اعتزلت الرقص الشرقى تماما وقرار لا رجعة".

وأضافت برديس "بجد أد إيه الإنسان لسان فى ثانيه عند ربنا وأنا كنت على علم بكده بس بجد الواحد كان فى غفله قسما بالله إن أول مره أفقد حد كنت بشوفه قدام عيني من نفس المجال والله العظيم من يوم سماعى الخبر وأنا مدمره وعدم حضورى الجنازة والله العظيم كنت خارج مصر بس الله يرحمها وقطع لسان أي حد يجيب سيرتها"

وتابعت الراقصة "محدش عالم بظروف حد إلا ربنا فالحمد لله ده قرارى بجد وعلى فكره أنا مش لبسه الحجاب أنا عايشه حياتى بالتزام وعايشه سنى اللى بيضيع منى فى مجال كله ياله نفسى وربنا يديني الخير ويديني الذريه الصالحه وأنا مش مسؤلة عن أى صفحه تنزل صور ببدل أو أي فيديوهات أو أي كليب نزل او هينزل دي حاجات قديمه انا صفحتى دى الشخصيه، وأنتو كلكو أصحابى وبحبكم. ربنا يحسّن خاتمتنا وموت الغفلة ويهدينا جميعا".

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