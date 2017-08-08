 أخنوش يصل الحسيمة لتفقد المشاريع الفلاحية بالريف ﻿
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أخنوش يصل الحسيمة لتفقد المشاريع الفلاحية بالريف

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 13:50 أخنوش يصل الحسيمة لتفقد المشاريع الفلاحية بالريف | بوليتيك
أخنوش يصل الحسيمة لتفقد المشاريع الفلاحية بالريف
كشف مصدر مطلع، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عزيز أخنوش قد وصل صبيحة اليوم إلى مدينة الحسيمة.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عزيز أخنوش قد وصل صبيحة اليوم إلى مدينة الحسيمة.

ووفق ذات المصدر، فالمسؤول الوزاري قام بتفقد بعض المشاريع والأوراش التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث عقد لقاءات ميدانية مع فلاحين بإقليم الحسيمة تزامنا وزيارته التفقدية.

وأفاد ذات المصدر، أن عزيز أخنوش إلتقى العديد من فلاحي المنطقة، للتداول حول البرامج والمشاريع التي سترى النور قريبا بالمنطقة، كما تم التطرق إلى المشاريع المنجزة وأخرى بدأت الدراسات الأولية لإنجازها مستقبلا إستجابة لمطالب وتطلعات فلاحي المنطقة.

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