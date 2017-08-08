التيجيني للعماري : ياك كنتي مستور و كتحكم آسي إلياس، واش الداك لشي زعامة و شي جبل و داك الشي.. ﻿

أكد الصحفي ''التيجيني'' في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه 8 غشت 2017 أن العماري يحاول تصحيح خطيئته ومشواره السياسي ويعود للخفاء والعمل وراء الستار حيث كان يتحكم في كل شيء بدون

"شوف تيفي"

أكد الصحفي "التيجيني" في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه 8 غشت 2017 أن العماري يحاول تصحيح خطيئته ومشواره السياسي ويعود للخفاء والعمل وراء الستار حيث كان يتحكم في كل شيء بدون زعامة.

وتأتي هذه التدوينة عقب الندوة الصحفية التي أعلن من خلالها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة العماري إستقالته بشكل رسمي صبيحة هذا اليوم بالمركز العام للحزب بالرباط

وهذا نص تدوينته : "إلياس العماري يقدم استقالته من قيادة البام و يصحح خطيئة مشواره السياسي عندما خرج للعلن. ياك كنتي مستور و كتحكم آسي إلياس، واش الداك لشي زعامة و شي جبل و داك الشي..."