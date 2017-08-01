فيديو فاضح يهز المغاربة: شخص وعشيقتو حصلوهم كيمارسو الجنس وسط سيارة وفي واضحة النهار ﻿

تفاجأ المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو جد صادم، يظهر دخول شخص وعشيقته في علاقة جنسية كاملة داخل سيارة في واضحة النهار بمرآب خاص بركن السيارات.

"شوف تيفي"

تفاجأ المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو جد صادم، يظهر دخول شخص وعشيقته في علاقة جنسية كاملة داخل سيارة في واضحة النهار بمرآب خاص بركن السيارات.

وعبر ملتقطو مشاهد الفيديو عن سخريتهم من قيام الشخص وعشيقته بممارسة الجنس في مكان عام، وفي واضحة النهار، وهو الأمر الذي جعل العشرات من النشطاء يتفاعلون بكثافة معبرين عن صدمتهم الكبيرة.

ومن جهة أخرى، طالب النشطاء المصالح الأمنية بفرض مراقبة على الأماكن العامة ووضع حد لمثل هذه الممارسات الغير أخلاقية.

ونظرا لمضمون الفيديو فإن "شوف تيفي" تجنبت نشره مع المادة احترما لقرائها.