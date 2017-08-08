عاجل وبالصورة.. مواجهة خطيرة بين تاجر مخدرات ورجال شرطة بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي، من إيقاف تاجر مخدرات يدعى ''يونس ن''، تم ضبطه متلبسا وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي، من إيقاف تاجر مخدرات يدعى "يونس ن"، تم ضبطه متلبسا وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر والذي أحيل يومه الثلاثاء على المحكمة الابتدائية الزجرية، كان تحت المراقبة من طرف رجال الأمن بسبب نشاطه المشبوه في الاتجار بالمخدرات، ليتم إيقافه خلال كمين بدوار الغالية بالقرب من قنطرة الجوهرة، وذلك بعد مواجهة عنيفة حمل خلالها السلاح الأبيض.

وأكد المصدر ذاته أن تفتيش المعني بالأمر، أسفر عن العثور على كمية مهمة من القرقوبي بلغ عددها لحوالي 500 حبة.