 بالصور.. توزيع دقيق فاسد على المواطنين ﻿
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بالصور.. توزيع دقيق فاسد على المواطنين

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 12:40 بالصور.. توزيع دقيق فاسد على المواطنين | حوادث و حقوق
بالصور.. توزيع دقيق فاسد على المواطنين
إستاءت ساكنة مدينة بيوكرى المتواجدة ضمن إقليم شتوكة أيت باها، من عملية توزيع دقيق فاسد لهم يوم الخميس الماضي، لا يصلح للاستهلاك نظرا لامتزاجه بالدود والحشرات، وعلى ما يبدو ليست هذه المرة الأولى

شوف تيفي :

إستاءت ساكنة مدينة بيوكرى المتواجدة ضمن إقليم شتوكة أيت باها، من عملية توزيع دقيق فاسد لهم يوم الخميس الماضي، لا يصلح للاستهلاك نظرا لامتزاجه بالدود والحشرات، وعلى ما يبدو ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توزيع دقيق فاسد لا يراعي معايير الجودة، وكذا لا يحترم أدنى شروط السلامة الصحية للمواطنين.

وقد تذمرت الساكنة من تكرار هذه الأفعال دون تدخل يذكر للجهات المسؤولة للحد من هذه التجاوزات التي تشكل خطرا على المستهلك، حيث دعت كافة الجهات المعنية و الجهات المسؤولة عن السلامة الصحية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التلاعبات و الخروقات التي تطال المواد الغذائية.

كما طالب الساكنة بشن حملات مراقبة على أصحاب المطاحن المعنية التي لا تلتزم بما جاء في دفتر التحملات ولا معايير الجودة نظرا لغياب المراقبة القبلية والبعدية بخصوص الدقيق الوطني المدعم بالمطاحن.

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