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عاجل: هذه حقيقة توقيف هشام الملولي نهائيا عن العمل بالسلك الأمني

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 12:14 عاجل: هذه حقيقة توقيف هشام الملولي نهائيا عن العمل بالسلك الأمني | مجتمع
عاجل: هذه حقيقة توقيف هشام الملولي نهائيا عن العمل بالسلك الأمني
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الشرطي هشام الملولي لم يُطرد من عمله بشكل نهائي بل توقف لمدة شهرين فقط و سيعود لعمله شهر شتنبر المقبل.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الشرطي هشام الملولي لم يُطرد من عمله بشكل نهائي بل توقف لمدة شهرين فقط و سيعود لعمله شهر شتنبر المقبل.

و حسب مصادرنا، فعودة هشام الملولي إلى منصبه ستكون بشرط الابتعاد عن التفاعل بالفايسبوك خصوصا في الأمور التي لها علاقة بأسرار مهننته و التي تُحتم عليه التكتم.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت إيقاف هشام ملولي لمدة شهرين، بسبب مخالفته للتعليمات ورفضه الاستجابة لتعليمات المديرية التي أمرته سابقا بالتوقف عن نشر فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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شوف تيفي المغرب الحموشي الملولي بنكيران

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