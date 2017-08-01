خاص..بن كيران يترأس مهرجانات خطابية بكل من تطوان وأكادير وسطات ﻿

كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية أن عبد الإله بن كيران بصفته أمين عام للحزب، سيحضر للمهرجانات الخطابية التي ستنظم في كل من مدن أكادير وتطوان وسطات والتي ستعرف الشهر المقبل إنتخابات برلمانية جزئية

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كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية أن عبد الإله بن كيران بصفته أمين عام للحزب، سيحضر للمهرجانات الخطابية التي ستنظم في كل من مدن أكادير وتطوان وسطات والتي ستعرف الشهر المقبل إنتخابات برلمانية جزئية بعد إسقاط المجلس الدستوري لثلاث مقاعد نيابية.



وأوضح ذات المصدر، أن قيادة حزب "المصباح" طالبت مسؤولي المدن الثلاثة الإستعداد للقيام بحملة إنتخابية قوية، خوفا من تكرار سيناريو الإنتخابات الجزئية التي شهدتها مدينة الجديدة مؤخرا والتي إعتبرها بن كيران بكونها خسارة قاسية جدا للحزب.



وقال ذات المصدر، أن الأمانة العامة للحزب زكت مرشحي الحزب في مدينتي تطوان وسطات بعد صدور قرار وزارة الداخلية، فيما مرشح أكادير سيحسم في الإجتماع المقبل للأمانة العامة للحزب فور صدور قرار وزير الداخلية.



وأضاف ذات المصدر، أن المدن الثلاثة التي ستشهد الإنتخابات الجزئية، ستقيم مهرجانات خطابية بحضور قيادات الحزب وعلى رأسهم عبد الإله بن كيران وفق ذات المصدر.