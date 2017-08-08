مثير وبالصور..هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الامريكي السابق حضرا زفافا مغربيا..وها اللباس المغربي اللي لبسات ﻿

حضرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسرائيلي، أليكس سفييكا في مدينة نيويورك.

"شوف تيفي"

حضرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسرائيلي، أليكس سفييكا في مدينة نيويورك.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية يومه الثلاثاء، فقد تزوج اللاعب سفييكا من ابنة الملياردير المغربي مارك لازر، وأقيم الاحتفال الضخم في احد فنادق الخمس نجوم في نيويورك، وبين الضيوف المدعوين العديد من المشاهير منهم ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تيفاني والمغنية جينيفير لوبيز مع صاحبها.



وأوضحت الوكالة أن هيلاري كلينتون، أبهرت الضيوف بحضورها بلباسها الشعبي المغربي، وأطلق على هيلاري اسم "ملكة الشرق"، وقد نشرت مجلة "فوغ" الشهيرة أن هذا الزي كان الأنسب لهذا الاحتفال.