بالفيديو.. أول ظهور لأبيضار بعد إصابتها بالسرطان..منين مرضت تخلى عليا هاذ الإنسان ﻿

بعد إعلانها إصابتها بالسرطان، تواصلت المثيرة لبنى أبيضار قبل قليل من يومه الثلاثاء، مع المغاربة عبر تقنية المباشر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، وهي تكشف بأن حالتها الصحية تحسنت بعد أسابيع من

"شوف تيفي"

بعد إعلانها إصابتها بالسرطان، تواصلت المثيرة لبنى أبيضار قبل قليل من يومه الثلاثاء، مع المغاربة عبر تقنية المباشر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، وهي تكشف بأن حالتها الصحية تحسنت بعد أسابيع من إعلانها إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنها تقوم بجولة باليونان رفقة اصدقائها.

و كشفت أبيضار،أن شخصا كان عزيزا عليها تخلى عنها في محنتها المرضية،كما أشارت أنها ستزور المغرب في غضون أسبوعين تقريبا.

وفور نشر أبيضار للفيديو، تفاعل النشطاء، ، حيث ركز العديد منهم على كشفها سابقا عن إصابتها بمرض السرطان، موضحين بأن ما خرجت به يبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حاولت من خلالها كسب التعاطف خاصة بعد أن وجه لها المغاربة انتقادات لاذعة بسبب ظهورها المخل بالحياء في فيلم "الزين اللي فيك" و بين من تعاطف معها.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر "شوف تيفي" من فرنسا، أكد أن أبيضار لا تعاني من مرض السرطان، موضحا أن الفحوصات التي أجريت لها بينت بأن هناك "نقطة سوداء بالرئة" وهو أمر عادي يصاب به المدمنون على التدخين.