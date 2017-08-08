عاجل وبالصور..حريق مهول بمكة المكرمة والحجاج كانوا غادي يموتو..وها شنو وقع ﻿

نجا 391 حاجا، اليوم الثلاثاء، من حريق اندلع في سكن للحجاج في حي العزيزية بمدينة مكة غربي السعودية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتينك الروسية.

"شوف تيفي"

نجا 391 حاجا، اليوم الثلاثاء، من حريق اندلع في سكن للحجاج في حي العزيزية بمدينة مكة غربي السعودية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتينك الروسية.

وأوضحت الوكالة الروسية أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"نقلت عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إن الحريق اندلع في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى مكون من سبعة أدوار يسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدر عددهم بحوالي 391 حاجاً.

وبين المتحدث أنه تم إخلاء الحجاج، قاطني المبنى، احترازيا نتيجة لكثافة الأدخنة عن طريق وحدات الإنقاذ، مشيراً إلى أنه "جرى إخماد الحريق والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات"، وأفاد بأن فريق التحقيق بالإدارة باشرت التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، في وقت سابق إن فرقه بمكة المكرمة "باشرت حريقاً اندلع في عمارة بحي العزيزية يسكنها 391 حاجا، دون حدوث أي إصابات".