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عاجل..إلياس العماري بعد تقديم استقالته: ماكتجينيش التعليمات وماعمرني خدمت "خماس" عند شي واحد

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 11:04 عاجل..إلياس العماري بعد تقديم استقالته: ماكتجينيش التعليمات وماعمرني خدمت خماس عند شي واحد | بوليتيك
عاجل..إلياس العماري بعد تقديم استقالته: ماكتجينيش التعليمات وماعمرني خدمت "خماس" عند شي واحد
قال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الندوة الصحفية التي يعقدها في هذه اللحظات بالرباط من أجل تقديم توضيحات بخصوص تقديم استقالته من الأمانة العامة، ''قال'' إنه لا يتلقى

"شوف تيفي"

قال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الندوة الصحفية التي يعقدها في هذه اللحظات بالرباط من أجل تقديم توضيحات بخصوص تقديم استقالته من الأمانة العامة، "قال" إنه لا يتلقى التعليمات ولا ينفذ في حياته فقط سوى قرارت المؤسسات العمومية التي عمل بها.

وقال العماري بنبرة غاضبة "أنا ماكتجينيش التعليمات..وأنا ماعمرني خمست عند شي واحد إلا في الجهة فقط و من بعد غادي ننوضح علاش"، مشيرا إلى أن القول بوجود مؤامرات هو زمن انتهى، والمؤامرة ما تزال فقط في رؤوس البعض.

وأشار العماري بأنه راكم تجربة سياسية واسعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا بأنه سيواصل عمله في الحزب بالرغم من أن البعض قالوا أن حزب الأصالة والمعاصرة انتهى بعد بعض الاستحقاقات.

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المغرب شوف تيفي الرباط التعليمات إلياس العم

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