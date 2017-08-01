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عاجل : ها علاش قدم ''إلياس العماري'' استقالته من البام

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 10:50 عاجل : ها علاش قدم إلياس العماري استقالته من البام | بوليتيك
عاجل : ها علاش قدم ''إلياس العماري'' استقالته من البام
قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الندوة الصحفية التي يعقدها يومه8 غشت 2017 بالمركز العام للحزب بالرباط '' انسحابي من الأمانة العامة للحزب قرار شخصي ولكن مبني على معطيات موضوعية ''

"شوف تيفي"

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الندوة الصحفية التي يعقدها يومه8 غشت 2017 بالمركز العام للحزب بالرباط " انسحابي من الأمانة العامة للحزب قرار شخصي ولكن مبني على معطيات موضوعية "

وأوضح في هذا السياق أن سبب إستقالته هو أداء أعضاء حزب البام سواء داخل المجالس المنتخبة أو قبتي البرلمان والمستشارين ، وقال في هذا الصدد أنه لم يكن مقتنع بتقديم استقالته قبل عقد المكتب السياسي للحزب إجتماع أمس ، فإذا به يفاجأ من خلال الاستماع إلى تقرير قدمه أحد الأعضاء ليلة أمس والذي أكد بالواضح والملموس أن أداء الحزب لم يتلزم بالعهود والمواثيق التي سبق وأبرمها الحزب مع المواطنين قبل الحملة الإنتخابية، وشدد في ذات السياق على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة في حق هؤلاء الأعضاء من طرف المكتب السياسي

وأبرز أن المسؤولية الأولى يتحملها هو بصفته كأمين عام للحزب قائلا: "أنا من وقعت على التزكيات انا أختاريت لبارح هاذ السيد يتعاقب ، خاصنا نتعاقبوا كاملين وأنا أتحمل المسؤولية ، اذا أبدأ بنفسي وأعاقبها "

وحسب ماتداوله بعض نشطاء الفايسبوك حول تلقي تعليمات معينة لإلياس كان سببا في تقديم استقالته ، قال " ليكن في علم الجميع وبكل بساطة أنا لا أخضع لتعليمات لفوق ولا لتحت أنا اتخذ قراراتي بنفسي ".

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