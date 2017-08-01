فضيحة.. ضبط خليجيين مع قاصرات في فيلات وشقق بمراكش.. ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات، تشير إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت أخيرا، بمنطقة النخيل بمدينة مراكش، من ضبط خليجيين رفقة فتيات قاصرات داخل مجمع سكني به فيلات وشقق، مما تسبب في اعتقال شاب يعمل في هذا

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات، تشير إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت أخيرا، بمنطقة النخيل بمدينة مراكش، من ضبط خليجيين رفقة فتيات قاصرات داخل مجمع سكني به فيلات وشقق، مما تسبب في اعتقال شاب يعمل في هذا المجمع، يشتبه في أنه كان وراء تسهيل دخول المضبوطين إليه.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الموقوف لا علاقة له بادخال الخلجيين، مشيرا إلى أن عاملين آخرين، هما من قاما بهذا العمل، بالرغم من علمهم من أن مرافقات الخلجيين هن قاصرات، مشيرة إلى أن مدير المجمع وكاتبه متورطان في العمل كوسطاء دعارة إلا أن المصالح الأمنية لم تقم باعتقالهما لأسباب مجهولة.

وأكدت هذه المعلومات أن الموقوف الوحيد كان معيل أسرته وأطفاله، مشيرة إلى أن المدير وعاملين معه هم المتورطون الحقيقيون في العمل كوسطاء دعارة.