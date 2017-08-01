واردات المغرب من الأدوية الفرنسية تصل لـ 146 مليون دولار ﻿

كشفت بيانات نشرتها جريدة المساء في عددها ليوم الثلاثاء، حول واردات المغرب من الأدوية ومستحضرات الصيدلة من فرنسا أنها شهدت ارتفاعا حيث بلغت 146 مليون دولار خلال العام الماضي، إلى جانب فاتورة استيراد

شوف تيفي

كشفت بيانات نشرتها جريدة المساء في عددها ليوم الثلاثاء، حول واردات المغرب من الأدوية ومستحضرات الصيدلة من فرنسا أنها شهدت ارتفاعا حيث بلغت 146 مليون دولار خلال العام الماضي، إلى جانب فاتورة استيراد المعدات الطبية من ألمانيا 59 مليون دولار، بالإضافة إلى 63 مليون دولار لمعدات طبية وتقنية من أمريكا.

و تأتي فرنسا في مقدمة الدول الموردة للمغرب على مستوى الأدوية، إذ تحتل هذه الأخيرة الرتبة التاسعة ضمن المواد التي يستوردها المغرب من فرنسا.



فيما مصدر المعدات والاليات المستعملة في المجال الطبي فقد كشفت المعطيات أنها من ألمانيا، كما أن واردات الأدوية منها بلغت 76 مليون دولار.

كما استورد المغرب من السعودية أدوية بقيمة خمسة ملايين دولار، بالإضافة لقيمة المعدات الطبية الأمريكية المستوردة فقد بلغت 63 مليون دولار.