خطير: تنظيم الدولة الاسلامية يتهيأ لشن هجمات إرهابية في العديد من دول العالم ﻿

تحدثت مصادر استخباراتية، نهاية الأسبوع المنصرم، على أن معطيات مؤكدة تم التوصل إليها أفادت أن تنظيم الدولةالاسلامية يتهيأ لشن هجمات إرهابية في العديد من مناطق العالم، مستعملا غازات سامة ومواد

"شوف تيفي"

تحدثت مصادر استخباراتية، نهاية الأسبوع المنصرم، على أن معطيات مؤكدة تم التوصل إليها أفادت أن تنظيم الدولةالاسلامية يتهيأ لشن هجمات إرهابية في العديد من مناطق العالم، مستعملا غازات سامة ومواد كيماوية ، وربما حتى أسلحة بيولوجية تقليدية.

وحسب مصادر "الاحداث المغربية" في عددها اليوم الثلاثاء أفادت أن التقارير الاستخباراتية قالت "إن الضربات التي تلقاها تنظيم الدولة الاسلامية مؤخرا في سوريا والعراق ، دفعت بقيادة التنظيم الإرهابي إلى التفكير في شن هجمات ذات طبيعة استعراضية ، الهدف منها إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى، وإثبات أن التنظيم الإرهابي لم تنل منه الضربات، بل ماتزال له القدرة لضرب أي هدف في أي مكان في العالم بالطريقة والزمان اللذين يختارهما ".

وأضاف نفس المصدر أن هذه التهديدات الإرهابية ، التي تتهدد دولا عديدة وخاصة في أوروبا، حذرت الحكومة الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، ومنذ أسابيع من مخاطر تعرض ألمانيا وبلدان أخرى مجاورة لهجمات إرهابية محتملة بمواد كيميائية .

واستنادا إلى تقرير للحكومة الألمانية بعنوان تحليل المخاطر المحدقة بالحماية المدنية فهناك أشخاص متطرفون من أتباع تنظيم الدولة الاسلامية مستعدون وقادرون على تدبير كميات كبيرة من المواد الكيميائية واستخدامها في تنفيذ هجمات، وأضاف تقرير الحكومة في هذا الصدد أن من الاحتمالات المتوقعة "شن هجمات عبر استهداف مواد غذائية أو إمدادات مياه الشرب في منازل تقطنها عدة عائلات بمواد كيميائية، محذرا من خطوة مرتفعة في الأيام المقبلة".