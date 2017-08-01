صادم وجد مؤلم.. قاصر بمراكش تفتض بكارتها وتتعرض للاغتصاب من الدبر بالقوة وتنتحر بعد تبرئة مغتصبيها بمراكش+تفاصيل لا تصدق ﻿

بعد مرور سنة على قضية فتاة بنجرير التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على تبرئة مغتصبها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قاصر أخرى تنحدر من وسط فقير

"شوف تيفي"

بعد مرور سنة على قضية فتاة بنجرير التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على تبرئة مغتصبها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قاصر أخرى تنحدر من وسط فقير، انتحرت هذه المرة بمراكش، تنديدا بحكم صادر عن الغرفة نفسها، قضى بعدم مؤاخذة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي وافتضاض بكارتها وهتك عرضهها من الدبر بالعنف والقوة.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الثلاثاء فإن القضية الجديدة فجرتها شكاية وجهها فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكشـ، أمس الاثنين، إلى كل من وزير الدولة وحقوق الانسان ووزير العدل والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض، طالب فيها بالتحقيق في انتحار فتاة قاصر "نسيمة الحر" تنديدا بحكم قضائي اعتبرته "غير منصف "، موضحا بأن الضحية تنتمي لعائلة فقيرة، فوالدها عاطل عن العمل وأمها خادمة بيوت وقد تعرضت للاختطاف من ساحة "عرصة المعاش بالمدينة العتيقة قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 23 سنة، بتاريخ 21 يناير من السنة المنصرمة قبل أن يتناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة سيدي موسى بأوريكة وتتقدم ضدهم والدتها بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم هتك عرض قاصر بالعنف واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض بكارتها.

وأوضحت اليومية أن نسيمة دخلت في اكتئاب حاد بعد أن اصدرت غرفة الجنيات الابتدائية بتاريخ 25 أبريل من سنة القرار رقم 619 القاضي بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم الذي اعتبرته هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها، وبعد أسابيع قليلة أقدمت نسيمة على محاولة انتحار أولى، بعد أن ألقت بنفسها من سطح المركب الاجتماعي "درا الأطفال" ونقلت إلى المستعجلات، لتقوم بعد ذلك بمحاولة انتحار ثانية بتناول مادة سامة وبفضل سرعة التدخل ونقلها الى المستشفى تم انقاذها مجددال، لتقدم على محاولة ثالثة عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل أسرتها بدرب الرحامنة وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا.