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يصنف المغرب بين الدول الأكثر أمنا

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 09:28 يصنف المغرب بين الدول الأكثر أمنا | بوليتيك
يصنف المغرب بين الدول الأكثر أمنا
استطاع المغرب وعلى مدى سنتين التحسين من رتبته في التصنيف العالمي للدول الأكثر أمنا في العالم لسنة 2017، حيث احتل الرتبة الـ43 في قائمة التصنيف الذي يعده المعهد الأمريكي لاستطلاع الرأي ''غالوب''.

شوف تيفي:

استطاع المغرب وعلى مدى سنتين التحسين من رتبته في التصنيف العالمي للدول الأكثر أمنا في العالم لسنة 2017، حيث احتل الرتبة الـ43 في قائمة التصنيف الذي يعده المعهد الأمريكي لاستطلاع الرأي "غالوب".

وقد تقدم المغرب عن تصنيف عام 2015 و 2016 بعدما احتل كلا من المركزين 63 و 59 عالميا، فيما جاء وراء الجزائر التي احتلت الرتبة الأولى في تصنيف إفريقيا بإحرازها 84 نقطة من أصل 100 وتونس في الرتبة الـ 79 في حين أن ليبيا لا تظهر في القائمة.


يشار إلى أن الاستطلاع قد اعتمد على أربعة أسئلة لتقييم ثقة الأشخاص في قوات الشرطة ودرجة الأمن ليلا في احيائهم ومدنهم، حيث يوضح معهد "غالوب" أن هناك علاقات وثيقة بين إجابات الأشخاص الذين تم استجوابهم والاجراءات الخارجية المرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد.

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معهد أمريكي يصنف المغرب بين الدول الأكثر أمنا

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