 وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين | بوليتيك

وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين

مؤلم.. العثور على جثة طفل متشرد بأيت ملول | حوادث و حقوق

مؤلم.. العثور على جثة طفل متشرد بأيت ملول

التجاري وفابنك أفضل مؤسسة مالية بالكوت ديفوار | اقتصاد

التجاري وفابنك أفضل مؤسسة مالية بالكوت ديفوار

وفاة رضيع قبل الجلسة الأخيرة لطلاق والديه بميدلت | حوادث و حقوق

وفاة رضيع قبل الجلسة الأخيرة لطلاق والديه بميدلت

عصابة إجرامية تروع درب غلف وتكسر العشرات من السيارات بدافع السرقة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية تروع درب غلف وتكسر العشرات من السيارات بدافع السرقة

بالصورة.. بعد القيل والقال عماد الدراج يخرج عن صمته بعد زواجه بفتاة تكبره 11سنة | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد القيل والقال عماد الدراج يخرج عن صمته بعد زواجه بفتاة تكبره 11سنة

حريق مهول بغابة الجواهرة نواحي بركان‎ و الحصيلة ثقيلة | حوادث و حقوق

حريق مهول بغابة الجواهرة نواحي بركان‎ و الحصيلة ثقيلة

بعد صورتها بالمايو..أسماء الخمليشي بملابس رياضية مثيرة | ثقافة و فنون

بعد صورتها بالمايو..أسماء الخمليشي بملابس رياضية مثيرة

رسميا...إستقالة إلياس العماري تحال على المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة | بوليتيك

رسميا...إستقالة ''إلياس العماري'' تحال على المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين

بتاريــخ : 8 غشت 2017 / 01:58 وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين | بوليتيك
وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين
أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

شوف تيفي:

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا يندرج ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية.

وأوضح يتيم في عرض تقدم به أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهداف مشروع القانون تتمثل في بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن أسس النظام المعتمدة في مشروع القانون تشمل على الخصوص نظام إجباري و اختياري بالنسبة للفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي محدد لها بنص تنظيمي ونظام مدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونظام منفصل عن نظام الأجراء.

وأفاد الوزير بأن المبادئ المعتمدة لنظام تقاعد المستقلين الواردة في مشروع القانون يتميز على الخصوص بإمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط مع إجبارية أداء واجبات الاشتراك واحتساب الحقوق الجديدة . كما يمكن للمؤمن له أن يقتني في أي وقت نقطا إضافية من خلال دفع اشتراكات استثنائية، وكذا اختيار مستوى اشتراكات أكبر من مستوى الاشتراك المحدد للفئة التي ينتمي إليها العامل غير الأجير.

وبخصوص مقتضيات إجبارية الخضوع للنظام والعقوبات، سجل السيد يتيم أنها تتمثل على الخصوص في التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال شهادة بصفة دورية تتضمن اشتراكات العامل غير الأجير والفترات غير المؤدى عنها والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء وإجبارية الإدلاء بالشهادة أثناء طلب الحصول على رخصة أو شهادة أو وثيقة مرتبطة بالمهنة أو النشاط المهني من لدن الهيئات المهنية أو السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية.

وأكد الوزير أنه من المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، حيز التنفيذ وبعد صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف الأشخاص المستهدفين بالجريدة الرسمية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزير التشغيل خبر سار المهنيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا...إستقالة إلياس العماري تحال على المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة | بوليتيك

رسميا...إستقالة ''إلياس العماري'' تحال على المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة

المكتب السياسي للبام يعقد إجتماعا ساخنا في هذه اللحظات | بوليتيك

المكتب السياسي ''للبام'' يعقد إجتماعا ''ساخنا'' في هذه اللحظات

رسميا...الحبيب بلكوش يخلف إلياس العماري كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة | بوليتيك

رسميا...''الحبيب بلكوش'' يخلف ''إلياس العماري'' كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة

عاجل:إلياس العماري يُقدم استقالته في اجتماع البام و الحزب يرد في ندوة صحفية على الحسم فيها | بوليتيك

عاجل:إلياس العماري يُقدم استقالته في اجتماع البام و الحزب يرد في ندوة صحفية على الحسم فيها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..وئام الدحماني تعتذر من الإماراتيات..الإعتذار ماشي عيب ولكن شجاعة | بــووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو..وئام الدحماني تعتذر من الإماراتيات..الإعتذار ماشي عيب ولكن شجاعة

شدوهم البوليس..2 شفارة هرسو الطوموبيلات باش يشفروهم وهاشنو وقع ليهم..فكازا | بــووز

شدوهم البوليس..2 شفارة هرسو الطوموبيلات باش يشفروهم وهاشنو وقع ليهم..فكازا

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع

الحصاد اليومي:الرواية الأمنية حول ذبح حفيد لجدته بسلا | حصاد اليوم

الحصاد اليومي:الرواية الأمنية حول ذبح حفيد لجدته بسلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين | بوليتيك
منذ 2 دقائق

وزير الشغل يزف الخبر السار للمهنيين والعمال المستقلين

مؤلم.. العثور على جثة طفل متشرد بأيت ملول | حوادث و حقوق

مؤلم.. العثور على جثة طفل متشرد بأيت ملول

التجاري وفابنك أفضل مؤسسة مالية بالكوت ديفوار | اقتصاد

التجاري وفابنك أفضل مؤسسة مالية بالكوت ديفوار

وفاة رضيع قبل الجلسة الأخيرة لطلاق والديه بميدلت | حوادث و حقوق

وفاة رضيع قبل الجلسة الأخيرة لطلاق والديه بميدلت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.