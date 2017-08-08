التجاري وفابنك أفضل مؤسسة مالية بالكوت ديفوار ﻿

فازت الشركة الإيفوارية للأبناك، فرع مجموعة التجاري وفا بنك، بجائزة أفضل مؤسسة في القطاع المالي بكوت ديفوار خلال اليوم الوطني للتميز الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بأبيدجان، بحضور الرئيس الإيفواري،

شوف تيفي

فازت الشركة الإيفوارية للأبناك، فرع مجموعة التجاري وفا بنك، بجائزة أفضل مؤسسة في القطاع المالي بكوت ديفوار خلال اليوم الوطني للتميز الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بأبيدجان، بحضور الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا.

وحسب البلاغ الصادر من المجموعة البنكية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، كانت هناك مجموعة من المعايير التي حفزت على اختيار الشركة الإيفوارية للأبناك كأفضل مؤسسة في القطاع المالي بالكوت ديفوار وجاء ذلك بفضل إحداث فرص شغل، تطور الناتج الصافي، والإنخراط في مقاربة الجودة، والمسؤولية الإجتماعية للمقاولة، والقروض الموفرة للإقتصاد.

وتميزت الشركة الإيفوارية للأبناك خلال السنوات الثلاث المنصرمة في القطاع المالي من خلال تطور عدد المأجورين الذي انتقل من 665 مأجورا سنة 2014، إلى 767 سنة 2016، وتطور الناتج الصافي بنسبة 42 في المائة في المتوسط سنويا.

كما مكنت الأداءات البنكية من المساهمة في تمويل الإقتصاد الإيفواري بـ343 ألف و351 مليار فرنك إفريقي سنة 2014، و458 ألف و381 مليار فرنك إفريقي سنة 2015، و527 ألف و474 مليار فرنك إفريقي سنة 2016، أي بنمو بنسبة 24 في المائة سنويا.