وفاة رضيع قبل الجلسة الأخيرة لطلاق والديه بميدلت ﻿

توفي رضيع يبلغ قيد حياته 6 أشهر يومه الإثنين عندما كان بين أحضان والديه بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بميدلت.

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توفي رضيع يبلغ قيد حياته 6 أشهر يومه الإثنين عندما كان بين أحضان والديه بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بميدلت.

وذكرت مصادر محلية، أن الوالدين اللذين كانا ينويان الطلاق أحضرا معهما طفلهما من أجل جلسة الطلاق الأخيرة و أثناء انعقاد الجلسة لاحظ القاضي أن الرضيع الذي برفقتهما ليس على ما يرام و أن حالته الصحية تستدعي نقله إلى المستشفى ليقرر توقيف الجلسة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الرضيع وبعد نقله إلى المستشفى أخبر الطبيب المعالج أن الأخير في حالة حرجة و يحتاج إلى عناية طبية خاصة إلا أن الأب لم يستمع لتعليمات الطبيب حيث قرر أخذ رضيعه بدعوى أنه على عجلة من أمره و عليه أن يلتحق بالقاضي ليطلق زوجته، إلا أن الطفل توفي بين أحضان والدته.